"الزراعة" تتابع محصول القمح بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ

القاهرة - أ ش أ:

تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات زراعات القمح ببعض مراكز محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث لوحظ أن النباتات بحالة جيدة.

وقال خليل إنه تم توعية مزارعي القمح بضرورة الفحص الدوري للتعرف على أهم الأمراض خلال هذه المرحلة من عمر النبات، والتأكيد على أنه في حالة ظهور أي إصابة بالصدأ الأصفر يتم الإبلاغ عنها فورا.

وقد تم أيضا أيضا زيارة محطتي بحوث الجميزة بالغربية وسخا بكفر الشيخ للاطمئنان على برنامج قسم بحوث أمراض القمح وبرنامج الإكثارات بكلا المحطتين، حيث تم الاجتماع بباحثي قسم بحوث أمراض القمح بالمحطتين، وناشد خليل، الباحثين بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح والإبلاغ الفورى فور اكتشاف أي إصابة مرضية بالصدأ الأصفر.

رافق مدير معهد بحوث أمراض النباتات خلال الزيارة الدكتورة دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح، وبعض الباحثين بالقسم.