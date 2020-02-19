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​مسؤول الصحة العالمية يكشف مفاجأة: ارتداء الكمامات دون داعٍ قد تضرك (فيديو)

09:50 م الأربعاء 19 فبراير 2020
​مسؤول الصحة العالمية يكشف مفاجأة: ارتداء الكمامات دون داعٍ قد تضرك (فيديو)

مسؤول الصحة العالمية يكشف مفاجأة ارتداء الكمامات د

كتب - أحمد جمعة:

فيديو - أسماء يسري:

حذَّر الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، من ارتداء الكمامات الطبية دون داعٍ، مضيفًا: "لابد أن نعرف أن الجميع ليس عليهم ارتداء الكمامات".

وحدد الخولي -في تصريحات لمصراوي- عددًا من الحالات لارتداء الكمامات الطبية، ومنها: التعامل مع شخص مصاب سواء كتقديم خدمة صحية أو مخالطته، أو شخص تظهر عليها أعراض، أو زيارة مستشفيات صحية، وغير ذلك خاصة للأشخاص العاديين دون الفرق الصحية من المفترض ألا يرتدوا الكمامات في حياتهم اليومية.

وأوضح أن ارتداء الكمامات له بعض الأداب، منها: عدم لمس السطح الخارجي للكمامة عند خلعها، لأن عبارة عن مكان تم تركيز نسبة كبيرة من الجراثيم والفيروسات عليه، وبمجرد لمسها انتقلت من السطح الخارجي إلى اليد، فضلًا عن غسيل الأيدي قبل وبعد ارتداء الكمامة.

ولفت إلى استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن ارتداء الكمامات دون سبب قد يزيد من المرض للشخص، كما تسبب ضغطًا على الأسواق.

أمجد الخولي منظمة الصحة العالمية الكمامات الطبية فيروس كورونا
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