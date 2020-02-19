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ولدتها سفاحًا.. ضبط المتهمة بدفن رضيعتها في "مقابر المعصرة"

09:02 م الأربعاء 19 فبراير 2020
ولدتها سفاحًا.. ضبط المتهمة بدفن رضيعتها في "مقابر المعصرة"

صورة تعبيرية

كتب - علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سيدة، حال قيامها بدفن طفلة ولدتها سفاحًا؛ خوفا من افتضاح أمرها بمنطقة المعصرة.

الواقعة بدأت بورود بلاغ من الأهالي بدائرة قسم شرطة المعصرة، مفاده العثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة، وبالانتقال لمكان الواقعة تم العثور على جثة طفلة بالعقد الأول من عمرها وبها آثار عقر بجسدها.

وبتفريغ الكاميرات المتواجدة بمحيط المنقطة تم التوصل إلى هوية المتهمة وبضبطها اعترفت بقيامها بدفن طفلتها خوفا من افتضاح علاقتها الآثمة مع عاطل، والتي أسفرت عن حملها سفاحا دون تقييد الطفلة بالسجلات المدنية.

وقالت المتهمة إن الطفلة أصيبت بحالة إعياء شديد تسببت في وفاتها، فقررت دفنها بالمقابر حتى لا يكتشف أحدا علاقتها غير الشرعية بعشيقها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

مباحث القاهرة القبض على سيدة دفن طفلة جريمة قتل علاقة غير شرعية

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