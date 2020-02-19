"تعليم النواب" تطالب الوزارة بالإسراع في تقديم قانون التعليم الجديد

كتب – أحمد علي:

أعلن النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مخاطبة وزارة التربية والتعليم، للرد على بيان الحكومة، بشأن قانون التعليم الجديد في الثانوية العامة.

وطالب هاشم في تصريحات لمصراوي، وزارة التربية والتعليم، بالإسراع في تقديم تعديل على القانون الحالي، إذا رأت الوزارة أنها ستطبق النظام التراكمي في الثانوية العامة، لأنه نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة، وهذا يستوجب تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "لو بدأ العام الدراسي دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد".

ولم يُحدد وقتًا معينًا لمناقشة مشروع القانون "ممكن في دور الانعقاد الحالي واحتمال لا"، لكنه عاد للقول إنه من حق النواب تقديم أي تعديل على أي قوانين، شريطة أن يكون التعديل بموافقة عشر عدد أعضاء المجلس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، وفي تلك الحالة يمكن أن يتقدم الأعضاء بأي تعديل.

واختتم تصريحاته قائلا: "نقول إن الأفضل أن تتقدم الوزارة بالتعديل".​