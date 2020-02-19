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مدير "الصحة العالمية" يكشف آخر تطورات أول حالة كورونا في مصر (فيديو)

08:35 م الأربعاء 19 فبراير 2020
مدير "الصحة العالمية" يكشف آخر تطورات أول حالة كورونا في مصر (فيديو)

الدكتور جون جبور

كتب - أحمد جمعة:
تصوير- أسماء يسري:

قال الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المستجد في مصر، سيخضع لفترة العزل تستمر لمدة 14 يوما لحين التأكد بشكل كامل من سلامته، بعد إعلان سلبية التحليل الذي أجري له أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأضاف جبور أنه تم إجراء تحليل للشخص الأجنبي الساعة 1 بعد منتصف الليل، وجاءت الاختبارات سلبية، لكن هذا لا يعني خروجه من المستشفى، بل سيستمر في العزل لحين انتهاء حضانة المرض لمدة 14 يوما من تاريخ دخوله المستشفى.

جون جبور منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وزارة الصحة

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