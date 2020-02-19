البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكاتدرائية العباسية

القاهرة - أ ش أ:

القى البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم البابا التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة بدء الصوم الكبير للكنيسة اعتبارا من الاثنين المقبل، مشيرا إلى إنه سيبدأ سلسلة من الموضوعات حول صلاة القسمة.

وأضاف، أن الصوم فرصة لمراجعة النفس بشكل جيد، ويجب أن يستفيد الإنسان روحيا خلال فترة الصوم، مؤكدا أن الصلاة المستمرة هى التي تنقى قلب الإنسان.