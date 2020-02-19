أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

مدير مشروع تطوير التحرير: درسنا تأثير المرور والمترو على مسلة رمسيس

07:35 م الأربعاء 19 فبراير 2020
مدير مشروع تطوير التحرير: درسنا تأثير المرور والمترو على مسلة رمسيس

ميدان التحرير

كتب- محمد نصار:

قال المهندس وليد عبدالعال، مدير مشروع تطوير التحرير والاستشاري العام، إنه تم إجراء الكثير من دراسات الاهتزازات وتأثيرات المرور ودراسة الأوزان للتأكد من سلامة وأمان المسلة الفرعونية عقب تثبيتها في ميدان التحرير.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي: "اللي درسناه تأثير اهتزازات المرور والمترو، والتأثيرات اليومية العادية،، دراسات الأوزان وتوزيع الأحمال كلها موجودة فيما يتعلق بحركة المترو والمرور اليومي".

وأشار مدير مشروع تطوير التحرير، إلى أن وزن المسلة ييلغ 100 طن والكباش الأربعة حوالي 50 طنًا، والقاعدة الخرسانية 600 طن بإجمالي 750 طنًا، لافتًا إلى أن القاعدة عبارة عن هيكل خرساني كبير جدًا بعمق 16م لتوزيع الأحمال على حوائط خارجية وليس على محطة المترو نفسها.

وأوضح أن الانتهاء من القاعدة الخرسانية استغرق نحو شهر ونصف، بينما استغرق تركيب المسلة الفرعونية نحو 12 يومًا، ثم بدأت أعمال النوافير وأماكن وضع الكباش، ليتم الانتهاء من النافورة يليها تركيب الكباش.

وليد عبدالعال ميدان التحرير مترو الانفاق المرور مسلة رمسيس

الخبر التالى:

عبدالعال: العلاقات بين مصر وبيلاروسيا متميزة في كافة المجالات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان