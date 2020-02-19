مدير مشروع تطوير التحرير: درسنا تأثير المرور والمترو على مسلة رمسيس

كتب- محمد نصار:

قال المهندس وليد عبدالعال، مدير مشروع تطوير التحرير والاستشاري العام، إنه تم إجراء الكثير من دراسات الاهتزازات وتأثيرات المرور ودراسة الأوزان للتأكد من سلامة وأمان المسلة الفرعونية عقب تثبيتها في ميدان التحرير.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي: "اللي درسناه تأثير اهتزازات المرور والمترو، والتأثيرات اليومية العادية،، دراسات الأوزان وتوزيع الأحمال كلها موجودة فيما يتعلق بحركة المترو والمرور اليومي".

وأشار مدير مشروع تطوير التحرير، إلى أن وزن المسلة ييلغ 100 طن والكباش الأربعة حوالي 50 طنًا، والقاعدة الخرسانية 600 طن بإجمالي 750 طنًا، لافتًا إلى أن القاعدة عبارة عن هيكل خرساني كبير جدًا بعمق 16م لتوزيع الأحمال على حوائط خارجية وليس على محطة المترو نفسها.

وأوضح أن الانتهاء من القاعدة الخرسانية استغرق نحو شهر ونصف، بينما استغرق تركيب المسلة الفرعونية نحو 12 يومًا، ثم بدأت أعمال النوافير وأماكن وضع الكباش، ليتم الانتهاء من النافورة يليها تركيب الكباش.