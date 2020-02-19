وزارة الطيران تنظم يومًا ترفيهياً للثقافة الجوية بمستشفى 57357

كتب - محمد عبيد:

نظمت وزارة الطيران المدني، ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية يوماً ترفيهياً للثقافة الجوية بمستشفى ٥٧٣٥٧ لتعريفهم بأنشطة ومجالات الثقافة الجوية، في إطار المسئولية المجتمعية التى توليها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالعديد من مؤسسات المجتمع بحرصها الدائم علي نشر ثقافة الطيران المدني.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، تم تنظيم ورش عمل للأطفال لتصنيع نماذج للطائرات وكذا تعريفهم بأساسيات الطيران المدني، بالاضافة إلى تقديم بعض العروض الجوية لنماذج من الطائرات اللاسلكية، فضلاً عن عرض للباروموتر الطائر مما أدخل روح البهجة والمرح والسعادة في نفوس الأطفال.

كما حرصت الإدارة العامة للثقافة الجوية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم وتوزيع عدد من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا التذكارية للأطفال من نماذج الطائرات والألعاب مما كان له مردود إيجابي عليهم .