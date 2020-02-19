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وفاة نائب المنيا علي الكيال

06:23 م الأربعاء 19 فبراير 2020
وفاة نائب المنيا علي الكيال

النائب علي الكيال

كتبت - ميرا إبراهيم:

توفي مساء الأربعاء، النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض.

وقال النائب مجدي ملك، عضو البرلمان عن المحافظة ذاتها، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن النائب علي الكيال الذي وافته المنيه تواجد منذ فترة في أحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفي مساء اليوم.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الإجراءات التي يتولاها ابنه بالمستشفى، سيغادر الجثمان إلى المنيا.

ونعى محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بمركز سمالوط بالمنيا، النائب علي الكيال، داعيًا أن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

علي الكيال مجلس النواب مجدي ملك وفاة نائب المنيا

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