الكهرباء: الانتهاء من أعمال التوسع والإحلال لرفع كفاءة الشبكة بالفيوم

القاهرة- أ ش أ:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في محافظة الفيوم خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى 31 يناير الماضي، مشيرة إلى أن الشركة انتهت من أعمال التوسع والإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة ويبلغ عدد مشتركيها 706 آلاف و475 مشتركًا.



وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ قسمة مغذي حلفا بمدينة أطسا غرب بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين و342 ألف جنيه، وإنشاء مغذي لتخفيف الأحمال عن مغذي السعودي بمركز طامية بتكلفة استثمارية بلغت 3 ملايين و91 ألف جنيه.

وأضافت أنه تم الانتهاء من إنشاء دائرتين بلوحة توزيع دمو بمركز الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت 4.35 مليون جنيه، وإحلال تفريعة نفاليقه على مغذي عبود بمدينة سنورس بإجمالي 6.79 مليون جنيه، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت 629 ألفًا و430 جنيهًا، وإحلال 19.1 كم موصلات جهد منخفض و120 عامود جهد منخفض.

وأشارت إلى أن الشركة انتهت من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة أطسا بتكلفة استثمارية بلغت 2.792 مليون جنيه، وإحلال 206 كيلومترات موصلات جهد منخفض و50 عامود جهد منخفض، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة سنورس بتكلفة استثمارية بلغت 2.42 مليون جنيه، كما تم إحلال 169.7 كم موصلات جهد منخفض و90 عامود جهد منخفض.

وأكدت الوزارة، أن أعمال التوسعات والإحلال التي تم تنفيذها أدت إلى تخفيف الأحمال على المغذيات القائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين، وتأمين التغذية الكهربائية مما قلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين.

وحول محاضر الضبطية القضائية، أوضحت الوزارة أنه تم عمل 1006 محاضر بإجمالي 787 ألفًا و453 ك.و.س بإجمالي 2 مليون و679 ألفًا و775 جنيهًا خلال يناير الماضي؛ ليكون إجمالي عدد المحاضر خلال الفترة السابق ذكرها 5675 محضرًا بإجمالي 15 مليونًا و987 ألف جنيه.

وأشارت الكهرباء، إلى أنه تم تركيب 21 ألفًا و295 عدادًا مسبق الدفع خلال الفترة السابق ذكرها، وتم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة وتبلغ 8 مراكز، وتركيب شاشتين عرض 50 بوصة بمركزي طامية ومدينة الفيوم غرب؛ لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة، أن المستهدف الآن تنفيذ 13 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة للعام المالي (2019 - 2020) بالمحافظة بإجمالي 3 ملايين جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.