مصر تتصدر.. ترتيب جيوش الشرق الأوسط من حيث القوى البرية والبحرية والجوية (إنفوجرافيك)

كتب- أشرف جهاد:

بعد أيام من نشر الترتيب العام للجيوش العالمية، نشر موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري، اليوم، ترتيب الدول من حيث القوى البرية والبحرية والجوية كل على حده. وتصدرت مصر جيوش الشرق الأوسط من حيث القوة البرية الشاملة، فيما جاءت في المركز الثاني من حيث القوتين البحرية (بعد إيران) والجوية (بعد تركيا).

ووفق التصنيف السنوي، الذي أعلنه "غلوبال فاير باور" بداية الشهر الجاري، تصدر الجيش المصري قائمة جيوش الشرق الأوسط، من حيث القوة الكلية، متفوقا على جيوش إسرائيل وتركيا وإيران. فيما كشفت مؤشرات القوى البرية والبحرية والجوية التي أعلنها الموقع مؤخرا عن نقاط القوة التي ساهمت في تقدم ترتيب الجيش المصري 3 مواقع ليحتل المركز الـ9 على مستوى العالم، والأول أوسطيا.

صدارة برية

وتصدرت مصر دول الشرق الأوسط من حيث القوة البرية. واحتل الجيش المصري المركز الرابع عالميا في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية.

وتشمل القوة البرية، قوة الدبابات وخاصة دبابات القتال الرئيسية، ذات القدرات النيرانية الهائلة، والدبابات الخفيفة، والمركبات المضادة للدبابات.

وتشمل أيضا قوة المدرعات، التي تضم مركبات نقل الأفراد المدرعة، ومركبات القتال المدرعة، والمركبات المضاد للألغام "إم آر إيه بي"، وراجمات الصواريخ، والمدافع ذاتية الحركة.

القوات البرية المصرية

القوات البرية التركية

القوات البرية الإيرانية

أضخم أساطيل الشرق

في ترتيب أضخم الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط، جاءت إيران في المركز الأول في المنطقة، والرابع عالميا. تلتها مصر في المركز الثاني إقليميا، والسادس عالميا.

وفي حين تميز الأسطول الإيراني بوجود عدد كبير من السفن (389 سفينة)، إلا أن الأسطول المصري تميز بوجود حاملتي طائرات.

القوة البحرية الإيرانية

القوة البحرية المصرية

وتقاس قوة القوة البحرية للدول، بعدد ما تملكه من قطع بحرية عسكرية، وأنواع سفنها، ومستوى التسليح والتقنيات العسكرية، التي تحملها تلك السفن.

أقوى جيوش الشرق جويا

وجاء الجيش التركي في مقدمة جيوش الشرق الأوسط من حيث القوة الجوية، بزيادة طائرة واحدة عن الجيش المصري، وحلت ركيا في المركز الـ9 عالميا بـ1055 طائرة، فيما جاءت مصر في المركز الـ10 عالميا بـ 1054 طائرة.

وتصدرت الطائرات الهليكوبتر أسلحة الجيش التركي الجوية بـ497 مروحية، في حين تنوعت الطائرات المصرية بين المقاتلات وطائرات المهام الخاصة.

القوة الجوية للجيش التركي

القوة الجوية للجيش المصري

تشمل القوة الجوية، لكل دولة، إجمالي عدد ما يملكه جيشها من طائرات حربية، وأنواع تلك الطائرات، الذي يشمل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والمروحيات، العاملة في كل أفرع الجيوش، إضافة إلى طائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري.

والملاحظ تركز قوة الجيش التركي في عدد الطائرات الهليكوبتر، في حين تركزت القوة المصرية في المقاتلات وطائرات المهام الخاصة.

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