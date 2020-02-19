بالشروط والتفاصيل.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020 وتشمل الدفعات 116 أطباء و66 مختلط، و108 رئيسات تمريض، صرح بذلك اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية، إلى أن التخصصات المطلوبة من الذكور تشمل الطب البشري والبيطري والأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة، ويمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة في حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك.

ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن في 1/4/ 2020 للأطباء البشرين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراة عن 38 سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراة عن 34 سنة.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للدفعة 66 مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات كلية العلوم الآتية (كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة - ميكروبيولوجي - كيمياء حيوية - حيوان - بيولوجي - جيولوجيا - فيزياء - كيمياء تحليلية - حواسب وتكنولوجيا المعلومات)

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بالإضافة إلى الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة (محاسبة)، والزراعة والتربية الرياضية واللغات (إنجليزي - عبري - ألماني - فرنسي - ياباني - لغة عربية) واقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب اجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة "نحت ورسم" وتربية موسيقية، على أن لا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراة عن 34 سنة.

وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض على ألا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراة عن 34 سنة.

الشروط العامة للقبول

- يشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك.

- ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة.

- ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ويتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

- لا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.

- يكون لائقًا طبيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولايجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية.

- يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.

- يؤدي بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى.

- يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والعرض الطبي العام ويشمل التحاليل الطبية المتقدمة.

- يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

- يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجودة بالكلية.

- يكون حاصلًا على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة.

- يسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

- يكون المتقدم حاصلًا على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة في نفس التخصص.

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تكون مدة الدراسة عام دراسي لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ومن المقرر فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الاثنين الموافق 24/2/ 2020.