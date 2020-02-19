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بمشاركة القوات المتمركزة في برنيس.. القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا

04:42 م الأربعاء 19 فبراير 2020
بمشاركة القوات المتمركزة في برنيس.. القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحر

كتب- محمد سامي:

نفذت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN)، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وقال بيان رسمي صادر عن المتحدث العسكري، إن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحىي وتمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية، كما إشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الإحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى في البحر الأحمر.​

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