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"عربية النواب": ليبيا أصبحت مقبرة لسفن ومرتزقة أردوغان

04:39 م الأربعاء 19 فبراير 2020
"عربية النواب": ليبيا أصبحت مقبرة لسفن ومرتزقة أردوغان

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إعلان غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي عن تدمير سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في ميناء طرابلس بالعاصمة الليبية هو دليل قاطع على استمرار النظام الإرهابي التركي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب أردوغان في سياساته الإرهابية والتدميرية داخل ليبيا.

وأضاف "أباظة"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطني الليبي والأحرار من الشعب سيجعلون الأرض الليبية مقبرة لكل السفن والغزاة من ‘رهابيى ومرتزقة "أردوغان"، مشيدًا بنجاح الجيش الليبي في تدمير سفينة "أردوغان"، مطالبًا المجتمع الدولي بأسره الإسراع في مواجهة سياسات النظام التركي ضد ليبيا ووقف دخول جميع الأسلحة والإرهابيين والمرتزقة التابعين للنظام التركي إلى داخل الأراضي الليبية.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبى، أكد أن الاتحاد الأوروبي تدخل خوفا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيه، كما أن عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من قبل الأوروبيين الذين يعلمون تمامًا طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

مجلس النواب أردوغان أحمد فؤاد الجيش الليبي الإرهاب أسلحة تركية ميناء طرابلس

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