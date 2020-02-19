جوًا وأرضًا.. كيف يبدو ميدان التحرير بعد تطويره؟ صور
04:07 م الأربعاء 19 فبراير 2020
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب- محمد نصار:
تصوير- إسلام فاورق:
أوشكت أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير على الانتهاء، حيث تم تثبيت وتركيب مسلة الملك رمسيس الثاني بصينية الميدان ويجري الانتهاء من النافورة المحيطة به تمهيدًا لوضع الكباش الأربعة في زوايا المسلة المختلفة.
وينشر مصراوي صورة خاصة لما سيبدو عليه ميدان التحرير عقب الانتهاء من تطويره حيث ستكون التغييرات به كاملة ولا تقتصر على جزء أو منطقة محددة دون غيرها.
الخبر التالى:"الزراعة" تنظم ورشة بشأن مواجهة الأمراض العابرة للحدود
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
391
-
275
-
256
-
249
-
165
-
160
-
109
-
107
-
102
-
85
-
84
-
83
-
77
-
74