جوًا وأرضًا.. كيف يبدو ميدان التحرير بعد تطويره؟ صور

كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاورق:

أوشكت أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير على الانتهاء، حيث تم تثبيت وتركيب مسلة الملك رمسيس الثاني بصينية الميدان ويجري الانتهاء من النافورة المحيطة به تمهيدًا لوضع الكباش الأربعة في زوايا المسلة المختلفة.

وينشر مصراوي صورة خاصة لما سيبدو عليه ميدان التحرير عقب الانتهاء من تطويره حيث ستكون التغييرات به كاملة ولا تقتصر على جزء أو منطقة محددة دون غيرها.