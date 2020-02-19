أمطار على القاهرة الآن.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء أحمد:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد حذرت منذ يومين بأن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، والساعات الأولى من صباح الخميس.

وأضاف شاهين لمصراوي، منذ قليل: الأمطار مستمرة شوية معانا، وبكرة الصبح الجو هيكون لطيف، والطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافيء على جنوب الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأضافت الهيئة في بيان له، أن طقس الأربعاء مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.