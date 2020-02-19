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رئيس الوزراء يُناقش موازنة وزارة الدولة للإعلام.. ويوافق على نقل العاملين للوزارة

03:00 م الأربعاء 19 فبراير 2020
رئيس الوزراء يُناقش موازنة وزارة الدولة للإعلام.. ويوافق على نقل العاملين للوزارة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وبحسب بيان الأربعاء، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين إنتهاء العام المالي الحالي 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالي المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالي المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لإختصاصاته.

كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.

مصطفى مدبولي وزارة الدولة للإعلام نقل العاملين هالة السعيد

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