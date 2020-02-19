الصحة العالمية: لا توجد حالة دخلت مصر مصابة بفيروس كورونا وعليها أعراض

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جابور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر من أوائل الدول التي طبقت الإرشادات الصحية التي وجهتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف جابور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تتابع على أرض الواقع كل جديد يحدث ولدينا خطة احترازية نتعاون في تطبيقها مع الحكومة المصرية، مشددا على أنه لا توجد سوى حالة واحدة حاملة للفيروس في مصر ونتيجتها جاءت سلبية مؤخرا.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حالة دخلت مصر مصابة بفيروس كورونا المستجد وتظهر عليها أعراض.

وطالب جون جابور وسائل الإعلام تحري الدقة في تناول الاخبار، معلقة عن الشائعات التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة امس وقال منظمة الصحة تتابع مع السلطات المحلية.

وقالت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية داليا سمهوري، إن الاعتماد على درجات الحرارة لاكتشاف حالات الاشتباه بفيروس الكورونا بالحجر الصحي "غير كاف".

وأوضحت سمهوري أن البعض قد يستخدمون أدوية مخفضة للحرارة فتؤثر علي نتيجة الكشف لذا فإن منظمة الصحة العالمية أوصت بتطبيق لوائح لمنع تسرب أي حالات مصابة.

ولفتت إلى ضرورة وجود مركز صحي قريب من المنفذ أو المطار ولا يشترط وجوده داخله، فضلا عن تدريب الأطقم الطبية، وبعض الأجهزة التي تساعد في تقييم سريع لاي حالة.