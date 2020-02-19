وزيرة التضامن الاجتماعي تزور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

زارت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به حيث كان في استقبالها اللواء اركان حرب عبد المنعم حافظ، أمين عام المجلس، بحسب بيان من الوزارة.

وخلال الزيارة تفقدت القباج مقر المجلس والمكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة علاج طبيعي وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض.

وقال البيان إن الطابق الثاني للمقر يضم مكتب الأمين العام وصالة استقبال بنظام النداء الآلي وقاعة اجتماعات، كما تفقدت الوزيرة أيضاً سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس والتي تستخدم في نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم لهم.

أعربت القباج عن تقديرها للدور الهام الذي يقوم به المجلس في تقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين.

وأضافت أن أعمال التطوير والتحديث الذي تم به سواء من مبنى المقر وتجهيزه بأحدث الأجهزة ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال البيان إن اللواء أركان حرب عبد المنعم حافظ، أمين عام المجلس، وجه التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن دور المجلس الرئيسي هو تكريم الشهيد وتخليد ذكراه.

وأضاف أن المجلس يضع دائماً أسر الشهداء والمصابين محل الرعاية والاهتمام ولذا كان من الضروري تطوير مقر المجلس حتى يتماشى مع رؤية الدولة للوصول إلى خدمة متميزة في جميع النواحي وعلى المستوى المحلي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي,

وبحسب عبد المنعم فإن المجلس أطلق 4 برامج تثقيفية لأسر الشهداء والمصابين وإجراء قرعة للعمرة بعد توقفها لقرابة 5 أعوام وإنشاء قسم للرصد الميداني وتحديث البيانات وتبني أبناء الشهداء والمصابين فنياً ورياضياً ودراسياً وافتتاح عدد من المكاتب الإقليمية لتوسيع رقعة الخدمة المقدمة كما تم الاهتمام أيضا بالعنصر البشري وتوفير التدريب اللازم لهم لاستيعاب خطط تطوير المجلس المستقبلية والاستفادة من الخبرات المختلفة.