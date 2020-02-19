قافلة الأزهر تختتم أعمالها بتشاد بتوقيع الكشف على 26 ألف شخص

كتب - محمود مصطفى:

اختتمت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها، اليوم الأربعاء، بعد أن استمرت لستة أيام، وقعت خلالها الكشف الطبي على 26264 وأجرت 371 عملية جراحية.

وأوضحت مشيخة الأزهر في بيان لها الأربعاء، أن القافلة تضمنت 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، وطاقم من الصيادلة والممرضين، تم اختيارهم بعناية ودقة، واستهدفت المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وأشار الأزهر إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي تشاد، لامتيازها بوجود كل التخصصات الطبية التي يحتاجونها، واستجابة لهذا الإقبال الكبير؛ قرر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، عميد كلية الطب، المشرف العام على قوافل الأزهر، أن تكون عمل القافلة على مدار فترتين لعلاج أكبر قدر من المرضى.

وأجري صديق العديد من الفحوصات الطبية في قسم العظام على المرضى، وطالب أطباء القافلة بتقديم الخدمات والتخصصات والعمليات التي لا تُجرى بالمستشفى في المقام الأول لصعوبة علاجها، كما قام بتركيب شرائح ومسامير لسيدة بها كسور متعددة بالجسد، تم تجبيس الكسور لديها منذ أسبوعين إلا أن الجبس أصابها بالعديد من المضاعفات، مما استلزم تركيب الشرائح والمسامير لها.