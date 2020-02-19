متكاملة الخدمات.. نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير الكيلو 4.5 بعزبة الهجانة

كتب- محمد نصار:

تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال تطوير أسفل كوبري الجيش (كيلو 4.5 بعزبة الهجانة).

وقال صابر، إنه يجري تطوير المنطقة أسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات من حيث إنشاء باكيات (محلات) وموقف لسيارات السرفيس.

وتشمل أعمال التطوير بالمنطقة إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وإنشاء بالوعات صرف أمطار ورصف الشارع بشارع الحدود (مدخل عزبة الهجانة) والانتهاء من إنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحي شرق مدينة نصر، وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.

كما سيتم استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة منطقة مساكن النقابات "الطوب الرملي" ضمن (المرحلة الثانية) حيث يجري صب وتركيب بلدورات وتركيب انترلوك للأرصفة ثم يعقبها إنشاء بالوعات صرف أمطار ثم رصف للشوارع.