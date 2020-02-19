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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من خلال الطعام

01:25 م الأربعاء 19 فبراير 2020
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا من خلال الطعام

فيروس كورونا المستجد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الطعام الذي يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة أثناء الطهي آمن تماما من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة اليوم الأربعاء، عن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضاف الخولي، أنه لا يوجد أي دليل علمي على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق الطعام.

وأوضح أن الفيروس "ضعيف"، ولا داعي لأي خوف من الأطعمة سواء المحلية أو المستوردة، لافتا إلى أنه لا داع لحظر استيراد الأطعمة.

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أمجد الخولي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد

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