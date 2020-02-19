شيشة ورقص ومهرجانات.. المدارس تتحول إلى حي شعبي

كتب- أسامة علي:

على مدار اليومين الماضيين، شهدت المدارس صورا مختلفة من مظاهر الانحدار الثقافي، ما أثار جدلا واستهجانا من أولياء الأمور حسب ما ذكروا على جروبات "السوشيال ميديا"، لغياب الرقابة والمتابعة.

المشاهد المنتشرة من رقص وغناء مهرجانات هابطة، حولت المدرسة من بيت التربية إلى حي شعبي.

وينشر مصراوي أبرز المشاهد التي شهدتها المدارس خلال اليومين الماضيين.

أغاني مهرجانات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشغيل أغنية لإحدى المهرجانات الشعبية، داخل إحدى المدارس، تفاعل معها الطلاب بالرقص في فناء المدرسة.

ولم يحدد الفيديو المنتشر، مكان او إسم المدرسة، غير أن الوزارة أصدرت بيانا رسميا، تحذر فيه المدارس من تشغيل أغاني غير لائقة بين الطلاب، دون الإعلان عن مكان او تحديد هوية الفيديو المنشر.

رقاصة في الفصل

قبل أن تهدأ أزمة تشغيل أعاني المهرجانات في فناء مدرسة، ظهرت أزمة أكبر فجاجة، بقيام طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، بتشغيل فيديوهات رقص داخل الفصل، على الشاشة التفاعلية.

الواقعة أسفرت عن فصل 22 طالبا 3 أيام، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا، وتمت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين للتحقيق العاجل في الواقعة.

شيشة في الفصل

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لشيشة داخل إحدى الفصول، تبين بعد ذلك أنها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية في الجيزة.

ومن جانبه، علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حقيقة الصورة المتداولة، قائلا، إن الوزارة حولت المدرس والمدير والمشرفين والمشتركين في الواقعة كافة إلى التحقيق، مشددًا على نيل المدرس عقاب صارم جدًا، وفقًا لقوله.

وأشار إلى عدم وصول التقرير التفصيلي للواقعة إليه، لافتًا إلى إحالة الموضوع للتحقيقات والشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات طبقًا لما تصل إليه التحقيقات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم إن الواقعة تهدف إلى تشويه الجهد المبذول من الدولة والوزارة في تطوير التعليم.​