وزير الأوقاف يلتقي وفدا سويسريا بحضور مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، وفدا سويسريا رفيع المستوى، يضم النائب العام السابق، رئيس محكمة جنيف، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي، وأحد كبار مستشاري الأمن لدى الحكومة السويسرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأربعاء، أن اللقاء تناول خطورة التطرف والإرهاب، وبيان حقيقية الجماعات المتاجرة بالدين، والتي تتخذ منه ستارا لأغراض لا علاقة لها بالدين، وضرورة كشف طبيعة هذه الجماعات ونزع غطاء التستر بالدِّين عنها.

وأكد اللقاء، على الإيمان بحرية المعتقد وحق التنوع والاختلاف، وحرية إقامة الشعائر، وإعلاء مفهوم وقيم الدولة الوطنية، وما يستوجبه حق المواطنة من حقوق الولاء والانتماء للدولة، وعدم استخدام الجماعات المتطرفة المدثرة ظلمًا بغطاء الدين من قبل بعض الدول الراعية للإرهاب، لخوض حروب بالوكالة من خلال تلك الجماعات، وضرورة وحتمية التمييز بين الدين الحقيقي الخالص لوجه الله (عز وجل) القائم على أساس حرية المعتقد وعدم المتاجرة بالدين، وبين تلك الجماعات الضالة والمنحرفة التي تتاجر بدين الله (عز وجل)، وتشكل خطرا على التسامح الديني والأمن المجتمعي والسلام العالمي.

وأشارت إلى أن اللقاء عقد في ضيافة السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.​