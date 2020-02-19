"المنشآت السياحية" تكشف عقوبة المخالفين لقرار منع "مطربي المهرجانات"

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تعميم قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف التعامل مع ما يسمى بمطربي المهرجانات في جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات "المرخصة".

وأكد المصري، في تصريحات لمصراوي، اليوم، تضامن الغرفة مع القرار منعا للفن الهابط بكل أشكاله، والإسفاف في الأداء، وخصوصا في الأماكن السياحية التي تتميز بنوعية معنية من العملاء ذات مستوى مرتفع.

وأوضح أن جميع المنشآت السياحية ملتزمة بكل القرارات التي تصدرها الدولة ولا تسمح بالعمل مع أي مطرب نهائيا إلا إذا كان يحمل "كارنيه" نقابة المهن الموسيقية، وموافقة المصنفات الفنية، وعلى الرقيب إلغاء التصاريح الخاصة بهذه الفئة أو النوعية من المطربين أو تصنيفها حسب القانون.

وأشار المصري، إلى أن جميع المنشآت السياحية لا دخل لها بشأن منع أي مطرب يريد الغناء إلا صدر قرار رسمي بمنعهم، كون الغرفة لا تستطيع تنصيفهم الفني "مهرجانات ـ أوبرا ـ الحفلات العادية" ولا نملك خبرة للتفرقة بينهم، مشيرا إلى أن الغرفة تعطي تعليمات للمنشآت السياحية بالعمل مع من يحملون الكارنيه وتصريح المصنفات الفنية فقط، أما غير ذلك فلا نسمح لهم.

وأكد أن غرفة المنشآت السياحية، خاطبت نقابة المهن الموسيقية، بضرورة توضيح المقصود بـ"مطربي المهرجانات" أو إفادة الغرفة بتحديد الأسماء الممنوعة أو الموقوفة عن الغناء وعدم التعامل معهم، بدلا من تعميم "منع مطربي المهرجانات" دون تحديدهم، كون القرار "عائم" ويمس أرزاق وسمعة الناس، وذلك للتشديد على جميع المنشآت السياحية بمنعهم.

وتابع: إذا كان هناك تحفظات على أسماء معينة يجب إرسالها للغرفة بشطب عضويتهم أو سحب ترخيصهم، أما إذا جاء أي مطرب يحمل كارنيه النقابة وتصريح المصنفات الفنية لا نملك منعه، ويجب أن يصدر ذلك من النقابة أو الهيئة الممثلة لهم.

وشدد المصري، على أن من يخالف التعليمات، تطبق عليها لائحة الجزاءات طبقا لقانون وزارة السياحة، وتتمثل في "إنذار أول وتاني وغرامة وإيقاف عن التشغيل" على أن يبلغ الحد الأدنى للغرامة 1000 جنيه، والحد الأقصى 10 آلاف جنيه، أما الإيقاف فيبلغ 3 أشهر وإذا عاد لنفس الواقعة فتصل لإلغاء الترخيص تماما.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرار بإلزام جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطرب المهرجانات، مشددة على أن من يخالف قرارها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة للقرار.

كما صدر قرار بوقف التعامل مع 23 فرقة ومغني مهرجانات، وتأكيدو لقوانين النقابة، بمنع التعامل بدون عضوية النقابة، أو التصريح الممنوح وفقا للشروط المعمول به"، وضمت القائمة حسن شاكوش، حمو بيكا، أوكا وأورتيجا، ومجدي شطا، والديزل، ومن الفرق المدفعجية، الصورايخ، الدخلاوية، نجوم المهرجانات، وتمت الإشارة إلى عمر كمال، باعتباره موقوفا.