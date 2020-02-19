تسمح بأداء العمرة.. 10 معلومات عن تأشيرة "مضيف" بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

تطرح المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج السعودية، خلال الأيام المقبلة، نظام جديد للتأشيرات تحت اسم تأشيرة "مضيف" عبر نظام "أبـشـر"، والتي بمقتضاها يستطيع الأشخاص المقيمين بالمملكة من استضافة كل من يرغب في زيارة السعودية لمدة 90 يوما على كفالتهم، وذلك بسعر 500 ريال أي ما يعادل ألفان و250 جنيها مصريا.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن التأشيرة حسب صحيفة "عكاظ" السعودية ومنها:

ـ تصدر التأشيرة لمن بلغ سن 18 عاما وما فوق ذلك وتسمح للنساء القدوم بدون محرم.

ـ يبلغ تكلفة التأشيرة في السنة 500 ريال للشخص الواحد.

ـ تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من يرغب لمدة 90 يوما في السنة.

ـ إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام الواحد.

ـ تسمح لحاملها بحرية الحركة والسكن داخل المملكة العربية السعودية.

ـ تسمح للمضيف باستضافة من 3 ـ 5 معتمرين عبر تطبيق "أبـشـر".

ـ التنقل بين جميع المدن السعودية وحضور الفعاليات السياحية والزيارة.

ـ تسمح التأشيرة باستئجار المنازل والفنادق بلا وسيط ولا تشترط قرابة الضيف بالمضيف.

ـ تسمح تأشيرة (مضيف) لمن قدم للسياحة بإمكانية أداء العمرة.

ـ تصدر التأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة.

يأتي ذلك في إطار تسهيل المملكة العربية السعودية، منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي، لتنفيذ خطة طموح لتسهيل منح تأشيرات الزيارة أمام مواطني دول العالم؛ لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية فريدة، ورفع أعداد الأجانب الذين يقصدون المملكة من أجل قضاء عطلاتهم أو إجازاتهم السنوية، وذلك وفقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تحظى باهتمام مباشر من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.