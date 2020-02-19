بتكلفة 60 مليون جنيه.. رئيس الصوت والضوء يكشف تفاصيل أعمال إنارة ميدان التحرير

كتب – يوسف عفيفي:

كشف محمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة "متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص.

وقال عبدالعزيز، لمصراوي اليوم، إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان "المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب، ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا على إنارة باقي العمارات الأخرى البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن العمل جاري أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها ـ "إضاءة جمالية"ـ بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري بتمويل مصري خالص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، مقسمة على 15 مليون للمتحف و 40 عمارات، واللاند سكيب من 3 ـ 5 ملاين جنيه.

وأوضح أن الصوت والضوء، والمتحف والتي يعمل في تطويره هيئة المجتمعات العمرانية وشركة المقاولين العرب، مشيرا إلى استيراد وحدات الكشافات المستخدمة في الإنارة من أوروبا.

وجاءت أعمال الإنارة على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى من المشروع، إنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة، وتضمنت المرحلة الثانية، توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير، ويتم تمويل مشروع الإنارة.

وأعلن مجلس الوزراء، إنجاز 90% من المطلوب من أعمال التطوير في ميدان التحرير حتى الآن، وجار وضع القواعد الإسمنتية التي سيتم وضع تماثيل الكباش عليها بعد نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، موضحا أن المسلة التي تم وضعها بميدان التحرير والتي يبلغ طولها 19 مترًا.

وشهد ميدان التحرير، أعمال تطوير كاملة بداية من مدخل الميدان من عبدالمنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.