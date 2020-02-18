لصالح عمل المناجم والمحاجر.. "نقل النواب" تقدم مقترحًا بربط أسوان بأسيوط

كتبت - ميرا إبراهيم:

تفقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بطول 23 كم بمحافظة أسوان، حيث اقترح النواب أن يكون هذا الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسيوط الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.

وأشار هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، إلى أن عمل هذا المحور سيساعد في تقليل الوقت لنقل المواد الخام إلى مناطق شق الثعبان أو التصدير عن طريق البحر الأحمر.

وشدد رئيس لجنة النقل، على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة والتي تعمل اللجنة على وضعها أمام الحكومة لكي تبادر بعمل الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع في ظل الفكر الجديد في إنشاء الطرق بمحافظة أسوان.

وفيما يتعلق بمحور خزان السد، شدد نواب لجنة النقل بالبرلمان بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه في الموعد المحدد، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على جسم السد القديم للمحافظة عليه.

وأثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي، وخاصة فى المنطقة التي وقع فيها الحادث الأخير وشهد إزهاق لأرواح بريئة، شدد النائب هشام عبدالواحد، على أهمية تضافر كافة الجهود لوضع حلول جذرية للحمولات الزائدة التي تحقق أضرارا جسيمة للطرق البرية تتسبب في وقوع الحوادث وتحمل خزانة الدولة أعباء إضافية.

وأشار عبدالواحد، إلى أن الحمولات الزائدة تمثل سببًا رئيسيًا من أسباب حوادث الطرق وآخرها الحادث المؤلم الذي وقع على هذا الطريق.

وطالب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بالبرلمان، بضرورة تعظيم الاستفادة من النقل النهري والنقل بواسطة السكة الحديد لتخفيف الأحمال على الطرق البرية لمنع تهالكها.

وأثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي بأسوان، أطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من مشروعات لربط محور كلابشة بالطريق الصحراوي، حيث تم التأكيد على انهاء المشروع في 30 يونيه 2020.

وشدد نواب اللجنة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الخاصة بعمل ازدواج المسافة التي شهدت العديد من حوادث الطرق في المنطقة من الكيلو 16 حتى الكيلو 42 بالطريق الصحراوي الغربي، مع توفير التمويل اللازم لنهو المشروع في أسرع وقت.