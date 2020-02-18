نقيب الصحفيين: مسابقة سنوية للشباب باسم "هيكل"

كتب - مصطفى علي:

وافق ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدم به ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب، باسم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل؛ لتعريف الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثرى بها الصحافة في مصر على مدار عشرات السنين.

ووافق نقيب الصحفيين أيضًا على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة للشباب للتعريف بهيكل وتاريخه وأعماله، مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي ادلى بها للإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.

وأكد رشوان أن اللجنة الثقافية بالنقابة ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بالأستاذ في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل.

تقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والأديب يوسف القعيد، والإعلامية لميس الحديدى ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.

ويضم كتاب "اليوميات" المقالات التي كتبها "هيكل" خلال الفترة من 1955 وحتى 1957 وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، وتقدم للقارئ وجها آخر من وجوهه بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التي لم يتخلي عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.