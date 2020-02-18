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ياسر رزق: أعرف دور هيكل في ثورة 30 يونيو.. ولابد أن يُمنح حقه

09:34 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
ياسر رزق: أعرف دور هيكل في ثورة 30 يونيو.. ولابد أن يُمنح حقه

الكاتب الصحفي ياسر رزق

كتب - مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان جزءًا من ثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن الدور الأكبر لهيكل كان في ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو 2013، ويجب أن يُمنح حقه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر.

وأضاف رزق خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات" بنقابة الصحفيين، مساء الثلاثاء: "أعرف تفاصيل عن هذا الدور، وأرجو أن يكون الأستاذ هيكل قد دونها في مذكراته".

وأوضح أن هيكل ذهب لجريدة الأهرام نجما في سماء صاحبة الجلالة، واستطاع أن ينهض بها ويجعلها من أهم المؤسسات الصحفية فى العالم.

ياسر رزق مؤسسة أخبار اليوم ثورة 30 يونيو

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