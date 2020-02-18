"المنشآت السياحية" تطلق برنامج توعية بيئية للعاملين بالقطاع الفندقي

كتب يوسف عفيفي:

أطلقت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم الثلاثاء، بشرم الشيخ، برامج التوعية البيئية للفنادق الخضراء والتي تستهدف ٦٥ ألف موظف لدعم القطاع الفندقي للوصول لجاهزية تمكنه من حسم المنافسة الشرسة مع المقاصد الأخرى.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار العمل المشترك ما بين القطاع الخاص السياحي والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتي تعتبر الركيزة التي بنيت عليها سياحة مصر الشاطئية والتي تمثل ٨٠٪ من سياحة مصر، ولرفع الوعي داخل القطاع بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويقام التدريب تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ودعم من وزارة السياحة وفي إطار التعاون المشترك بين لجنة البيئة والسياحة المستدامة ولجنة التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية من جهة و غرفة المنشآت الفندقية من جهة أخرى، وبتمويل ٧٥٪ من غرفة المنشآت الفندقية و ٢٥٪ من برنامج إصلاح وتطوير التعليم الفني (الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي TVET، ودعم فني من وزارة البيئة من خلال مشروع صون التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.

ويهدف برنامج التوعية إلى مساعدة الفنادق في الحد من استعمال منتجات البلاستيك أحادي الاستعمال والعمل على فصل القمامة من المنبع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتوجه إلى الطاقة الشمسية والموفرة، واستبدال المبيدات الحشرية والأسمدة والمنظفات والمعطرات الكيمائية بالبدائل العضوية، ثم أخيرا الإدارة المستدامة للشواطئ حفاظا على كنوزنا البحرية.

واشار غرفة الفنادق، إلى تطور التوجه السياحي العالمي بشكل مستمر واهتمام السائح بالممارسات الصديقة بالبيئة في تصاعد مذهل حيث يبحث نحو ٦٩٪ من السائحين عن المقصد السياحي والفندق الصديقان للبيئة قبل حجز رحلتهم.