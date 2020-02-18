للتخفيف عن المرضى.. الصحة تُشكل غرفة لإدارة مشروع الرعايات والحضانات

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل غرفة مركزية لإدارة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.

وبحسب القرار الذي حمل رقم 37 لسنة 2020، يترأس الغرفة الدكتور ناصر عبدالحميد خضر، مدير وحدة الرقابة الداخلية بمكتب مساعد الوزير لشؤن الرقابة والمتابعة.

وتضم الغرفة في عضويتها: المهندس أكرم محمد سامي، معاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أنتوني سمير فؤاد مدير وحدة الأمن السيبراني بالمركز القومي للمعلومات (مدير وحدة الميكنة بالمشروع)، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض ومدير وحدة الجودة بالمشروع، وهيثم الدهشان مكتب مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، بجانب عدد آخر من الممثلين عن الجهات المعنية.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة عدة مهام، من بينها متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمشروع؛ للتحقق من الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وصولًا للطاقة التشغيلية القصوى لأقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ.

كما تتولى اللجنة التعاقد على إنشاء نظام مميكن لإدارة المشروع، وربطه بالمستشفيات لإعادة توزيع المرضى بناء على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى بما يحقق المستهدف من المشروع ويخفف عن كاهل المرضى.