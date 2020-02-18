رئيس الوزراء: لا نتأخر في تعزيز العلاقات مع الكويت

كتب - محمد غايات:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تألو جهداً عن تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقائه محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في القاهرة.

ومن جانبه أشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

كما سلم السفير الكويتي ، لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولي بتلبية الدعوة.

وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة الكويت، في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح خلال العام الماضي، فضلاً عن تواجد ٢٢ ألف طالب كويتي يدرسون في مصر.