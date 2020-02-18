نقل البرلمان تطالب بإعادة توزيع العمال بمحطة السباعية بأسوان

كتب- أحمد علي:

وجهت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة إعادة النظر في توزيع عمال النظافة في محطة السباعية بمحافظة أسوان، حيث يوجد بالمحطة 24 عامل نظافة، علما بأنها محطة صغيرة لا تحتاج لكل هذا الكم.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة النقل بالبرلمان لمحافظة أسوان، لمتابعة تنفيذ بعض مشروعات النقل والمواصلات والمحاور وعددا من محطات السكة الحديد.

وقال هشام عبد الواحد: هذا العدد من عمال النظافة كبير على حجم المحطة، لذلك لابد من إعادة توزيعهم والاستفادة من هذه العمالة في مناطق أخرى تعاني من عجز في عدد العمالة.

وأشادت اللجنة، بمستوى التطوير الذي شهدته المحطة، بعد إنهاء كافة أعمال التطوير قبل عامين بتكلفة 2 مليون جنيه.

واشتكى عدد من المواطنين عدم كفاية الرصيف لاستيعاب القطار بالكامل، حيث أن آخر عربتين لا يلحقان بالرصيف.

من جانبه أكد حسين الرشيدي، مدير منطقة السكة الحديد بأسوان، أن تعليمات صدرت لكافة القطارات بضرورة مراعاة ذلك عن طريق مد مقدمة القطار لتلافي أي مشكلة.

وحذر النائب عبد الهادي بعجر، عضو لجنة النقل، من تجاهل هذه التعليمات وعدم تنفيذها على النحو المطلوب، ليرد الرشيدي، بالتأكيد على أنه في حال ورود شكوى سيتم محاسبة ناظر المحطة على الفور.

وحول شكوى بعض المواطنين من قلة عدد القطارات التي تقف على محطة السباعية، أكد مدير منطقة السكة الحديد بأسوان، أن كافة القطارات المميزة تقف على المحطة، فضلا عن عدد من القطارات المكيفة والـ VIP.