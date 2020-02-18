أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات ليفربول واتليتكو فيروس كورونا السوبر المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا عابرا بمشاركة "شارل ديجول"

04:40 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا عابرا بمشاركة "شارل ديجول"

القوات الجوية المصرية والفرنسية

كتب- محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا عابرا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.

وقال بيان رسمي، الأربعاء، إن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياة الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب علي مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.

ويهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.​

القوات الجوية المصرية القوات الجوية الفرنسية شارل ديجول البحر المتوسط

الخبر التالى:

"السياحة" تعلن مفاجأة لركاب "أول رحلة" بين شرم الشيخ والأقصر.. الخميس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان