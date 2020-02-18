"مناهج البحث في العقيدة" محاضرة لأئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الثلاثاء، محاضرة بعنوان "مناهج البحث في العقيدة الإسلامية" لأئمة وعلماء ليبيا المتدربون في الدورة العاشرة، للدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، استكمالاً لجهودها في تأهيل أئمة وعلماء ليبيا لمواجهة أفكار العنف والتطرف.

وقال البصيلي، إن جذور علم الكلام تستمد من القرآن الكريم، قال تعالي " وجادلهم بالتي هي أحسن "، وأن منهج علم الكلام وكافة العلوم كانت موجودة في عهد النبي كملكة، وليست تصنيفاً كما هو موجود عليه الآن.

وأكد أن منهجية البحث في العلوم الشرعية تختلف حسب المخاطب والبيئة، فهناك خطاب للمسلم يناسبه المنهج الوصفي والمسلم المشوش يناسبه المنهج العقلي وهوالتوفيق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، والمخاطب الذي يثير النزاعات حول العقيدة يناسبه المنهج الجدلي.

وأشار إلى أن الحديث عن قضية التأويل والتفويض فالسلف موقفهم واضح وهو قراءة النص مع التسليم بأن المعني الظاهري غير مراد في قضايا مثل قوله تعالي" يد الله فوق أيديهم ".

وأوصي البصيلي أئمة وعلماء ليبيا أن يقرأوا بعض المصادر التي تعينهم علي فهم مناهج البحث حول العقيدة، ومنها كتاب "موقف السلف من المتشابهات" للدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وكتاب "دفع الشبه التشبيه بأكف التنزية" لإبن الجوزي.