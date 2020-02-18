الأعلى للإعلام ينتهي من قواعد تراخيص المنصات الإعلامية

كتب- مصطفى علي:

عقدت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية اجتماعا اليوم بحضور عدد من الخبراء ناقشت قواعد الخاصة بتراخيص المنصات الإعلامية في ضوء القواعد القانونية.

كانت اللجنة قد انتهت من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلانية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بكافة أنواعها والصحف الورقية.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية مثل فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتويتر، ومنصات البلات فورم "باشتراكات او إعلانات".

حضر الاجتماع خبراء من جهاز تنظيم الاتصالات وخبراء من منصات التواصل الاجتماعي العالمية، كما حضر محمد العمري، وكيل المجلس، وجمال شوقي ومجدي لاشين ونادية مبروك، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمجلس.