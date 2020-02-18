توصية بالتحقيق في نشر 6 صفحات أخبارا مغلوطة حول "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوى بفتح تحقيق في الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على موقع فيسبوك وواتس آب نشرت أخبارا مغلوطة حول اكتشاف اصابة بفيرس كورونا داخل مول سيتي ستار.

وأضافت اللجنة، في تقريرها خلال اجتماعها اليوم، أن تلك الصفحات تجاهلت أن اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول التجاري، ما سبب أضرارا اقتصادية جسيمة للمول، وحرضت هذه الصفحات على عدم زيارة المول، بحسب تقرير اللجنة.

كما أوصت اللجنة بحفظ التحقيق مع موقع إلكتروني فيما يخص نشر خبر كاذب عن حدوث إصابة بكورونا في طنطا وسارعت إدارة الموقع بحذف هذا الخبر.​