"الحركة الوطنية": مصر نجحت في مواجهة معركة "كورونا"

كتبت - ميرا إبراهيم:

وصف أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، الجهود الحكومية التي بذلت على مدار الفترة الماضية للتعامل مع فيروس كورونا وتداعيات انتشاره على مستوى العالم بالنجاح الكبير، التي شارك فيه الجميع من أجل هدف أسمى متمثل في الحفاظ على صحة المصريين.

وأكد "الشاهد" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تفوقت على نفسها في هذه المعركة بكافة مؤسساتها، سواء فيما يتعلق بعملية إجلاء المصريين من المدينة ووهان الصينية المنكوبة، حتى الحجر الصحي بمطروح، وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على كافة المستويات التوعوية والواقعية، والمتابعة المستمرة من وزيرة الصحة والأطقم الطبية المعنية بكل شفافية ووضوح مما خلق حالة من الطمأنينة لدى المواطنين.

وقال النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن هذه الجهود أعطت رسالة للجميع بأن مصر في عهد السيسي، تهتم بمواطنيها وتحرص على عدم تعرضهم لأي خطر أو تهديد، كما تسعى في وضع برامج بناء الإنسان وصحته، تدرك أهمية الحفاظ عليه وعدم تعرضه لأي أذى.

واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد على أن الاحترافية في العمل المؤسسي دائما ما تكون نتائجها إيجابية على أرض الواقع، والنجاح والتنسيق بين الأجهزة المعنية أفضل بكثير من العمل بجزر منعزلة، موجهًا الشكر لكافة الجهات التي شاركت ولاتزال تعمل في هذه الملحمة الوطنية التي تستهدف المواطن وحمايته بشكل أساسي.