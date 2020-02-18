"الخرافي" توقع عقد إنشاء فندق في بورت غالب بتكلفة 500 مليون جنيه

كتب - محمد غايات:

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي بمدينة بورت غالب، من خلال العلامة التجارية موفنبيك - أكور، لفندق 5 نجوم، وذلك ضمن خطة المجموعة لتوسيع استثماراتها في مجال السياحة، باستثمارات 500 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عامين.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تضع ملف تشجيع الاستثمار أولوية في عملها، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر عمل المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة لهم من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعا مع المهندس حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة شركة "ماك القابضة للاستثمار"، على هامش التوقيع، حيث تم بحث أوجه التعاون لزيادة استثمارات المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، على دور هيئة الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصري.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى التوسعات الجديدة لمجموعة الخرافي، والتي تعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن التعديلات الأخيرة في قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة ومنها مجموعة الخرافي تستفيد من الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار عندما تقوم بتوسعات جديدة.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل المزيد من الإصلاحات من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي.

وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات التي تهتم الشركة بالاستثمار فيها، والمتاحة على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن الدولة حريصة على مساندة المستثمرين بدءا من تأسيس الشركات وحتى مزاولة العمل ومتابعة ذلك بشكل دائم.