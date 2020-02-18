بالتعاون مع التعليم العالي.. وزير الاتصالات يعلن إنشاء جامعة المعلومات بالعاصمة الإدارية

كتبت- داليا شبل:

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن الإعداد لإنشاء جامعة جديدة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاءات الجامعة والإعداد الأكاديمي لها بنهاية العام الجاري.

وأضاف طلعت، أن الجامعة ستكون الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن هناك العديد من التعاون مع وزارة التعليم العالي، في العديد من المشروعات، منها مشروع الامتحانات الرقمية.

وأشار، إن هناك تعاون وثيق بين وزارته والتعليم العالي حيث بدأتا في مستهل عام 2019 استهداف إعداد جيل جديد من الشباب قادر على اقتناص الفرص التي تطرحها علينا الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد طلعت، على أهمية المواءمة بين البحث العلمي والعمل الأكاديمي لمواجهة متطلبات والتحديات والفرص التي تطرحها الصورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن هذه التداعيات تزداد سريعا وتتجلى آثارها في مختلف منحي الحياة منها سوق العمل.

وشدد وزير الاتصالات، على ضرورة التسلح لمواجهة اختفاء وانحصار فرص العمل، لافتا إلى أن العام الماضية وضعت الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، استراتيجية مشتركة للذكاء الاصطناعي وإنشاء مجلس وطني، يتم العمل فيه سويا لكي تستفيد مصر من التطور الهائل للتكنولوجيا في مختلف المناحي سواء الأكاديمية والتنموية المجتمعي.

وأشار طلعت، إلى أنه تم إنشاء مركز للبحوث التطبيقية، في إطار التوجه نحو الجامعات الذكية، مشيرا إلى التعاون مع أساتذة الجامعات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه تم البدء في إقامة عددا من المشروعات في مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي والتعليم والذكاء الاصطناعي.

كما كشف، عن إنشاء 6 مراكز تدريب في 6 جامعات إقليمية، لتبدأ في استقبال الطلاب والخريجين في الطلاب والخريجين لإعداد جيل جديد من الطلاب والخريجين لديهم القدرة على التنافس، مشيرا إلى أن مبادرة أخرى لإطلاق منصة تعليمية لطلبة الجامعة وخريقها بهدف نشر ثقافة التعليم الذاتي الرقمي بين الشباب للتوسع في البرامج التدريبة والتعليمية لتغطية أعداد كبيرة من الشباب تمكنهم من الحصول على فرصة عمل فور تخرجهم.