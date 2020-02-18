مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبير عالمي في أمراض المخ والأعصاب
01:07 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
كتب- محمد سامي:
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور عاطف حسين، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والمتخصص في علاج أمراض إضطرابات النوم بجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 - 14 مارس 2020.
وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميا عدا الخميس والجمعة.
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي مراض المخ والأعصاب عاطف حسين الولايات المتحدة الأمريكية جامعة كارولينا
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