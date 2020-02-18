مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبير عالمي في أمراض المخ والأعصاب

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور عاطف حسين، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والمتخصص في علاج أمراض إضطرابات النوم بجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 - 14 مارس 2020.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميا عدا الخميس والجمعة.