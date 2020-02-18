دمياط تحصد "برونزية" بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

دمياط- أحمد إبراهيم:

حصدت اللاعبة أمنية السعيد، ميدالية برونزية في ختام منافسات السيدات لرفع الأثقال ببطولة الجمهورية، تحت 15 سنة لوزن 81 كيلو.

ونجحت الفائزة بالمركز الثالث، والبطل الأوليمبي بدمياط في إضافة رصيد جوائز المشروع القومي ليصبح 7 ميداليات متنوعة.

وأعرب عبده الشعراوي، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن سعادته بهذه الجائزة، مؤكدًا أن اللاعبة موهبة صاعدة وينتظرها الكثير من البطولات في المرحلة المقبلة.

وأكد الشعراوي، أن المديرية تنظم برامج رياضية لدعم الموهوبين في كافة المجالات، منها ألعاب القوى، وهو ما يجد ترحيبًا عند الشباب في المراكز المختلفة.