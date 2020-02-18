جولة ميدانية لمساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" بالقاهرة الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، منطقة حي اللوتس الشمالى والجنوبى بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، للتواصل مع قاطني المنطقة ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها.

والتقى المهندس جمال طلعت، على هامش جولته بالمنطقة، بعض سكان حي اللوتس بالتجمع الخامس، لمناقشة الرؤية المستقبلية، وتم التطرق إلى أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي، وبدء تنفيذ البلاط المتداخل للأرصفة للعمارات التي تم تشطيبها، وإحاطة أرض الخدمات أمام "بورتو" وبعض الأراضي الأخرى بالأسوار لمنع سرقة الرمال منها، ومتابعة السيارات المخالفة بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها.

وأشار خلال جولته، إلى أنه سيتم تعزيز خدمات الأمن بحي اللوتس بشكل خاص بالتنسيق مع مسئولي الأمن، وضرورة عقد لقاء دوري لسكان الحي بشكل شهري لبحث الأعمال الخاصة بالحي كافة.

وفى سياق متصل، قام المهندس جمال طلعت، بجولة ميدانية بالتجمع الثالث شملت مناطق(القطامية – محليات الشباب – محور سعـد زغلـول) والذي يعد الشريان الحيوي للتجمع الثالث، نظراً لربطه بالطريق الدائري.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، شارع الحزام الأخضر"الدائرى الجنوبي بالتجمع الثالث"، ووجه بضرورة ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية ليتم الاستفادة منه بشكل كامل، مشددًا على أهمية الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمحاور والطرق في أسرع وقت، نظرًا لأهمية تلك الطرق، وتزامنًا مع افتتاح مجمع تراخيص السيارات بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث.

ووجه المهندس جمال طلعت، بضرورة تطوير منطقة الحزام الأخصر بمساحة حوالى 40 فدانا، والتي تقع أمام منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بإنشاء عددٍ من الحدائق العامة والمفتوحة لتكون متنفسًا صحيًا لسكان المنطقة، على أن يتم تصميمها بشكل حضاري يليق بالقاهرة الجديدة، وكذا العمل على إقامة مواقف لسيارات الأجرة بعيدة عن الكتل السكنية، وتكثيف النظافة الداخلية والخارجية لجميع محليات التجمع الثالث.

وقام المهندس جمال طلعت، بالمرور على المواقف العشوائية بمنطقتي ( الشويفات - منطقة البنك الأهلي بالتسعين الجنوبي)، مصدرًا تكليفاته لمسئولي الجهاز بضرورة الانتهاء من تلك الظاهرة، ووضع دراسة ومقترحات عاجلة لحلها بشكل دائم وفي أسرع وقت.