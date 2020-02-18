حدث ليلًا| تفاصيل مواصفات "العيش" الجديدة.. وتحرك رسمي عقب إذاعة "بنت الجيران" بمدرسة بنات

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- قائد الطائرة المصرية العائدة من ووهان الصينية يكشف تفاصيل الرحلة لمدينة "كورونا" (فيديو)

قال الطيار أشرف الهواري، قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، إنهم شعروا بفرحة المصريين في ووهان الصينية فور وصول الطائرة، مضيفًا أن الدولة المصرية حريصة على كل أبنائها في الداخل والخارج.

- لعلاج نوعين من الأمراض.. مواصفات جديدة لـ"رغيف العيش" خلال 60 يومًا (فيديوجرافيك)

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة انتهت من دراسة المشروع الخاص بتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز عبر إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد، على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.

- الصين: ضحايا "كورونا" تخطوا 1800

كشفت أرقام رسمية صينية، نشرت اليوم الثلاثاء، عن أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد" تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوبي.

- "زرع الصحرا سمك".. "محمد عبدالفتاح" استغل بركة مُهدرة لحل أزمة في الوادي الجديد (صور وفيديو)

بدأ "محمد" في أغسطس الماضي 2019، حلم استزراع صحراء مدينة الخارجة سمكيًا، فكر حينها في إيجاد فرصة عمل وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك بمحافظته، التي يصلها هذا النوع من المنتجات بعد رحلة سفر مُكلفة من القاهرة والبحر الأحمر وأسيوط.

- الصين: 93 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية، أعلنت تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".

- الخشت يحدد موعد إعلان نتيجة الترم الأول لكلية تجارة جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن النسب التي تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2019 – 2020، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.

- بالأرقام- "الكهرباء" تكشف حجم شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي عدد المكالمات ومعدل البلاغات الفنية والشكاوى التجارية والخدمات المقدمة من خلال الخط الساخن 121، الذي تم تفعيله في أغسطس 2016، بلغ حتى يوم 16 فبراير 2020 7.9 مليون مكالمة، منها 4 ملايين و500 ألف بلاغ فني من شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث بلغ عدد البلاغات التي تم حلها 4 ملايين ونصف المليون، بنسبة تصل إلى حوالي 99.9% وجاري حل 440 بلاغًا فنيًا آخر.

- وزير السياحة والآثار في تأبين العالم علي رضوان: فقدنا قيمة مصرية عالمية

نظمت وزارة السياحة والآثار، أمس الاثنين، حفل تأبين لعالم المصريات الدكتور "علي رضوان" عميد كلية الآثار الأسبق ورئيس اتحاد الأثريين العرب، والذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

- الأردن تدين موافقة إسرائيل على مد قطار بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، موافقة السلطات الإسرائيلية، على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية "المحتلة"، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة.

- "الأوقاف" تكشف سبب وقف أكثر من 1000 إمام عن الخطابة (فيديو)

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الخطب الموحدة أو الاسترشادية وضعت من قبل مجموعة علماء متخصصين في مختلف المجالات.

- شاهدها السيسي.. وزير الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل المدرعة "سينا" (فيديو)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الجديدة بالمصانع الحربية، ومصنع "300 الحربي"، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذي يُنتج أسلحة وذخائر (صغيرة، ومتوسطة، وثقيلة)، من بنادق آلية، ورشاشات متعددة.

- أول إجراء رسمي من "التعليم" عقب إذاعة "بنت الجيران" في مدرسة بنات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، للتنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.