رئيس قطاع الفنون التشكيلية يكشف لـ"مصراوي" مصير إدارة المستنسخات

كتب- محمد عاطف:

مازالت إدارة المستنسخات التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، تعاني الكثير من المشكلات التي تعوق عملها بالشكل اللائق، منذ إنشائها على يد الدكتور أحمد عبدالغني رئيس قطاع الفنون التشكيلية منتصف عام 2015.

الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، قال إنه يتمنى أن تنتهي أزمة إدارة المستنسخات التي توقفت عن العمل منذ سنوات مضت، بسبب عدم إقرار اللائحة المالية للإدارة.

وأضاف سرور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مازالت لائحة الإدارة في طريقها للإقرار عقب تلافي كل المعوقات التي وجدناها مثل وضع ضوابط لعدد اللوحات التي يمكن أن يتم استنساخها من اللوحة الأصلية، ووضع مقننات لتجميل المباني بحيث لا يمكن تجميل مبنى بالمستنسخات من الألف إلى الياء، فضلًا عن أحقية ورثة الفنانين أو الفنانين الذين على قيد الحياة على الحصول على نسبة من أرباح الإدارة".

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبدالغني رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، أنشأ ثلاث إدارات في عهده، وهي "إدارة المستنسخات"، و"المتحف الجوال"، و"الورش الفنية". وكان الهدف من إنشاء إدارة المستنسخات، إتاحة فرصة لغير القادرين لاقتناء الأعمال الفنية، لا سيما لوحات مشاهير ورواد الفن التشكيلي بأسعار مناسبة بعد استنساخها.

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