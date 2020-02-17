أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يصل القاهرة

10:37 م الإثنين 17 فبراير 2020
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يصل القاهرة

يان كوبيش

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، قادمًا من بيروت في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت مصادر في المطار، إن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وصل إلى القاهرة، قادمًا من بيروت على طائرة خطوط الشرق الأوسط، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

يان كوبيش لبنان المنسق الخاص للأمم المتحدة مطار القاهرة

الخبر التالى:

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يكشف لـ"مصراوي" مصير إدارة المستنسخات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان