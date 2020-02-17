قائد الطائرة المصرية العائدة من ووهان الصينية يكشف تفاصيل الرحلة لمدينة "كورونا" (فيديو)

كتب- محمد عاطف:

قال الطيار أشرف الهواري، قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، إنهم شعروا بفرحة المصريين في ووهان الصينية فور وصول الطائرة، مضيفًا أن الدولة المصرية حريصة على كل أبنائها في الداخل والخارج.

وأضاف الهواري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين: "أحد أفراد طاقم الطائرة اضطر النزول إلى أرض مطار ووهان الصينية للمساعدة في الانتهاء من إجراءات تحميل الطائرة، وزملاء الفريق الطبي أمنوه جيدًا وارتدى بدلة واقية بالكامل، وغيرها فور صعود الطائرة مؤخرًا".

وتابع: "رحلة ووهان الصينية استغرقت 9 ساعات من القاهرة ورجعنا في 12 ساعة، وكانت فترة الطيران طويلة والطائرة كانت ممتلئة بأكملها".

وأكمل: "في البداية زوجتي وأولادي عارضوا بشدة ذهابي إلى ووهان الصينية، لكنني أقنعتهم بأن ما اقوم به واجب وطني".

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