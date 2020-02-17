مسرح الجمهورية يحارب الدروس الخصوصية بـ"علي مبارك" و"طه حسين"

كتب- محمد عاطف:

يختتم اليوم مسرح الجمهورية، سلسلة عروض مسرحة المناهج التي أطلقتها مؤسسة المسرح الذهبي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، لدعم طلاب المدارس ومحاربة الدروس الخصوصية.

حيث بدأ المشروع بقصتي "علي مبارك" المقررة على الصف السادس الابتدائي، و"طه حسين" المقررة على الصف الثالث الثانوي إعداد وإخراج زينب حافظ.

وقال الكاتب وليد الدرمللي المدير التنفيذي للمشروع: "أقدمنا على هذه الخطوة، رغم أنها تكبد المؤسسة ميزانية إنتاجية ضخمة من أجور وملابس وتأليف موسيقي، في الوقت الذي لا تخاطب فيه الجمهور العام بل تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة، من أجل تحقيق هدف سامي وهو ترسيخ النصوص الأدبية في أذهان الطلاب ومحاربة الدروس الخصوصية التي تكبد الأسرة المصرية الكثير".

وأضاف الدرمللي: "يعمل المشروع علي توثيق الأعمال التراثية وإعادة إحياء المسرح المدرسي بأعمال سامية، ولم يكن للمشروع أن يتحقق إلا من خلال وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، التي قدمت كل الدعم من أجل إطلاقه إيمانًا منها بأهدافه ورسالته".

تجسد العروض شخصيات القصة المقررة دون تحريف وكما أقرتها كتب وزارة التربية والتعليم ،حتي يتسنى للطلاب الدارسين لتلك القصص فهمها والتعايش معها وكأنهم يقرؤونها وهم يشاهدونها.

تجدر الإشارة إلى أن العروض يقوم ببطولتها مجموعه من الفنانين الشباب وهم منة المصري وياسمين نجيب وعمرو زيدان فؤاد عبد المنعم وفهد إبراهيم وأحمد نبيل، وضيف الشرف الفنان خضر زنون أما المخرج المنفذ داليا حافظ.​