شاهدها السيسي اليوم.. وزير الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل المدرعة "سينا" (فيديو)

كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الجديدة بالمصانع الحربية، ومصنع "300 الحربي"، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذي يُنتج أسلحة وذخائر (صغيرة، ومتوسطة، وثقيلة)، من بنادق آلية، ورشاشات متعددة.

وحضر الرئيسي السيسي، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الإنتاج الحربي بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، كما افتتح أيضًا مصنع لمشتقات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)، ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).

كما تفقد الرئيس اللودر المصري الجديد long life LD900 والعربة المدرعة "سينا 200".​

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن المدرعة سينا 200 تم تنفيذها بأيدي وعقول مصرية 100%، وتضاهي مثيلتها في العالم وتمتاز بالمرونة والسرعة.

من ناحيته، قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن المدرعة "سينا 200" تم تنفيذها بأيدي وعقول مصرية 100%، وتضاهي مثيلتها في العالم وتمتاز بالمرونة والسرعة.

وأضاف العصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين: "لأول مرة يتم إنشاء لودر مصري في مصانعنا، ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتجربتها".

وأكمل العصار: "لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي، ونصنع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأوضح وزير الإنتاج الحربي: "الأولوية الأولى لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة، وفي حال توافر فائض نصدر إلى الخارج، ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر والأسلحة والبنادق والرشاشات في مصانعنا بإمكانات محلية".

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